Trump: – Ingen er fornøgde med Nord-Koreas missilaktivitetar

Presidenten sa til journalistar i Det kvite hus at det var kortdistansemissil Nord-Korea testa.

– Ingen er fornøgde med det. Vi får sjå kva som skjer. Eg veit dei ønsker å forhandle, dei snakkar om å forhandle, men eg trur ikkje dei er klare til å forhandle, sa Trump.

Beskjeden kjem få timar etter at det nordkoreanske nyheitsbyrået KCNA hevda at Nord-Koreas leiar Kim Jong-un gav grønt lys til testing av langdistansemissil, ikkje kortdistanse slik Trump har uttalt. Kim skal ha vore til stades under oppskytinga.

Eskalering

Meldinga kom få timar etter at militæret i Sør-Korea melde at nabolandet fyrte av fleire uidentifiserte prosjektil i austleg retning. Utskytinga vart gjort vest i landet torsdag ettermiddag lokal tid, ifølgje ei fråsegn frå det sørkoreanske forsvaret.

Det er andre gong på fem dagar at det blir meldt om utskytingar frå Nord-Korea. Laurdag gjennomførte Nord-Korea fleire utskytingar, der minst ei skal ha vore ein ballistisk kortdistanserakett.

Utskytinga torsdag kom få timar etter at den amerikanske utsendinga Stephen Biegun kom til Seoul i Sør-Korea for å drøfte korleis det kan skapast rørsle i dei fastlåste forhandlingane mellom USA og Nord-Korea.

Same dag beskreiv statlege nordkoreanske medium utskytingane laurdag som ei regulær og defensiv militærøving. Dei gjer også narr av Sør-Koreas kritikk av utskytingane.

Torsdag vart det òg kjent at USA har tatt eit nordkoreansk frakteskip i arrest. Amerikanske styresmakter seier skipet frakta kol i strid med internasjonale sanksjonar mot landet.

Fastlåst

Forhandlingane om det nordkoreanske atomvåpenprogrammet har vore fastlåste sidan februar, då toppmøtet mellom Nord-Koreas leiar Kim Jong-un og USAs president Donald Trump i Vietnam vart avbrote utan resultat. Nord-Korea ønskte seg ein lette i sanksjonane mot landet, men utan å få gjennomslag.

Kim har skulda USA for å ha opptredd ureieleg i forhandlingane. Han har òg uttalt at situasjonen på Koreahalvøya er fastlåst og i ein kritisk fase.

