USA hevdar å ha drepe 13 IS-krigarar i Somalia

Angrepet skal ha vorte gjennomført onsdag denne veka, men først på fredag offentleggjorde militæret opplysningar om angrepet.

Få dagar tidlegare vart tre personar drepne i eit anna amerikansk angrep i Somalia.

USA har trappa opp luftangrepa i det austafrikanske landet etter at Donald Trump vart president. Amerikanarane hevdar å ha drepe over 800 ytterleggåande islamistar dei to siste åra.

IS har rekruttert medlemmer i Puntland, men gruppa har framleis liten innverknad samanlikna med al-Shabaab, ifølgje ekspertar. Al-Shabaab er ei ytterleggåande islamistgruppe som har kjempa mot regjeringa i Somalia sidan midten av 2000-talet. I 2012 svor gruppa truskap til al-Qaida.

