Lite merkbare tryggingstiltak under Eurovision-konkurransen i Tel Aviv

utenriks

Så seint som natt til sist måndag, tredde ei våpenkvile mellom Israel og Hamas i kraft. Det skjedde etter fleire dagar med omfattande angrep.

Situasjonen spissa seg til då Islamsk heilag krig (Jihad) fyrte av ein rakett som landa i Middelhavet og Israel innskrenka fiskerisona utanfor Gaza. Seinare vart to israelske soldatar som vakta grensegjerdet, skotne og såra, og to militante palestinarar vart drepne i eit israelsk flyangrep mot ei Hamas-stilling.

Protestar ved grensa

Det har vore store protestar langs grensegjerdet der israelske soldatar skaut med skarpt mot demonstrantar. Éin palestinar vart drepen og over 50 vart såra, blant dei ein helsearbeidar.

Det norske Utanriksdepartementet har oppdatert reiserådet for Israel etter angrepa i det siste.

– Dei aller fleste reisene til Israel blir gjennomførte utan problem, men reisande må vere oppmerksame på at tryggingssituasjonen kan endre seg raskt. Helga 4. og 5. mai har det vore nye rakettangrep frå Gazastripa mot område i Israel. Reisande blir oppfordra til å følgje med på nyheiter og lytte til råd og rettleiing frå lokale styresmakter, heiter det.

EBU var bekymra

For berre ein dryg månad sidan uttrykte Den europeiske kringkastingsunion (EBU) uro for manglande finansiering av tryggleiken under gigantarrangementet, mellom anna etter oppslag i The Jerusalem Post. EBU sende eit brev om saka direkte til Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

No går likevel alt som det skal, ifølgje den øvste ansvarlege for Eurovision-konkurransen, norske Jon Ola Sand.

– Sikkerheit og tryggleik betyr alltid mykje for EBU, og vi arbeider nært med delegasjonane og dei besøkande for å sikre oss om at dei er godt informerte, seier Sand i ei melding til nyheitsbyrået TT.

Mellom anna samarbeider EBU med den israelske kringkastaren KAN og det israelske sivilforsvaret, ifølgje Eurovision-sjefen.

– Erfaring med tryggingstiltak

Morten Thomassen er president i den norske Melodi Grand Prix-klubben og har allereie vore på plass i Tel Aviv i rundt ei veke for å følgje oppladinga til konkurransen.

– Eg trur dei er så erfarne med tryggingstiltak og så gode på det at tiltaka rett og slett er lite påtrengande samanlikna med i andre land, seier han til NTB.

Peter Baston i den svenske Melodifestivalklubben fortel at tryggingstiltaka ser ut til å vere som dei er ved ein normal Eurovision-konkurranse, og at han ikkje merkar auka tryggingstiltak rundt arrangørstaden Expo eller ved pressesenteret.

– Rundt arenaen er det som under eit vanleg arrangement. Den spente situasjonen i den sørlege delen av landet merkar vi ikkje noko til, seier han til TT.

Vore sånn i årevis

Professor og Midtausten-ekspert Isabell Schierenbeck ved Göteborgs universitet trur den israelske regjeringa har sagt ja til å halde arrangementet etter ein omfattande tryggingsanalyse saman med tryggingstenesta og forsvaret.

– Forholdet mellom styresmaktene på Gazastripa og den israelske regjeringa blir prega av periodar med våpenkvile og auka konflikt. Sånn har det vore i årevis, og folk som bur i Israel, lever under desse føresetnadene, seier ho til TT.

Schierenbeck ønsker ikkje å seie i kva grad det er trygt å reise til Tel Aviv under Eurovision Song Contest. Ho påpeikar likevel at sjølv om rakettar har nådd byen nokre få gonger, så er det først og fremst stader lenger sør i Israel som har vorte ramma. Trass i at det ikkje er meir enn 50 kilometer frå grenseområdet til Tel Aviv.

(©NPK)