– Frankrike gir asyl til familien til tidlegare Interpol-sjef

utenriks

Grace Mengs advokat Emmanuel Marsigny seier til nyheitsbyrået AFP at ho og dei to barna til paret vart innvilga asyl 2. mai.

Grace Meng har hatt politivern sidan ho melde om eit bortføringsforsøk i byrjinga av året. Familien har vore busett i Frankrike sidan Meng i 2016 fekk toppjobben i Interpol, som har hovudkvarter i Lyon.

Sist veke kunngjorde den kinesiske påtalemakta at Interpols tidlegare toppsjef er tiltalt for å ha tatt imot bestikkingar. Han vart formelt arrestert i april etter at han vart utvist frå kommunistpartiet og mista retten til å ha offentlege verv.

Meng vart Interpols første kinesiske president, men mandatet på fire år fekk ein brå slutt då han forsvann under ei reise frå Frankrike til Kina i fjor haust. Interpol vart ikkje informert og måtte komme med ein formell førespurnad til Kina for å få greie på kva som hadde skjedd med Meng.

Det har vore mistanke om at han har hamna på kollisjonskurs med den kinesiske presidenten Xi Jinping. Då Mengs kone lurte på om ektemannen framleis var i live, skulda kinesiske styresmakter henne for å lyge. Kona har òg sagt at kinesiske styresmakter ikkje har lagt fram nokon bevis for å underbyggje skuldingane om bestikkingar.

