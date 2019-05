Assange skal etterforskast for overgrep i Sverige på nytt

utenriks

– Eg har i dag vedtatt å opne etterforskinga på nytt, sa Eva-Marie Persson ved påtalemakta på ein pressekonferanse måndag.

I november 2010 vart WikiLeaks-grunnleggjaren ettersøkt av svenske styresmakter, mistenkt for valdtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner.

Saka var årsaka til at Assange i 2012 søkte tilflukt i den ecuadorianske ambassaden i London. Assange frykta at han ville bli utlevert til Sverige, og at landet på nytt ville utlevere han vidare til USA.

Den svenske påtalemakta la vekk saka mot Assange for to år sidan. No som han er arrestert i London, har likevel saka vorte teken opp til ny vurdering.

– Kan reinvaske seg

Ei av kvinnene som har skulda Assange for overgrep, har bedt om at etterforskinga blir tatt opp att.

– Ho kjenner stor takksemd og har eit sterkt håp om oppreisning, seier advokaten til kvinna Elisabeth Massi Fritz.

WikiLeaks sjefredaktør Kristinn Hrafnsson meiner gjenopptakinga av saka vil gi Assange ei moglegheit til å reinvaske seg. Hrafnsson hevdar òg at svensk påtalemakt har vore sett under sterkt politisk press med mål om å få saka tatt opp att.

Assanges svenske advokat Per E. Samuelson seier på si side at han er svært overraska over avgjerda til påtalemakta.

– Eg var overtydd om at dei ville gjere det motsette. Årsaka er at Assange er i ein veldig vanskeleg livssituasjon allereie. Ecuador har oppheva asylet hans, Storbritannia har dømt han til 50 vekers fengsel, og USA har kravd han utlevert, seier Samuelson.

Sikta i USA

I USA er Assange sikta for medverknad til hacking og datainnbrot. Rettsekspert Sven-Erik Alhem trur Storbritannia kan ha interesse av å utlevere han til Sverige i staden for USA.

– Delvis føler ein kanskje ei viss skuld i det som skjedde ved at ein ikkje sørgde for å overføre han direkte til Sverige i mai 2012. Delvis trur eg at dei meiner det vil vere betydeleg verre, diplomatisk sett, å utlevere han til USA, seier Alhem.

USAs utleveringskrav skal behandlast av ein domstol i London 30. mai. Ei meir inngåande høyring er fastsett til 12. juni, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Assange sonar no 50 vekers fengsel i London etter arrestasjonen i førre månad. Dommen fall 1. mai då han vart kjent skuldig i å ha brote vilkåra for å bli sett fri mot kausjon i 2012.

– Det går føre seg ein forhandlingssituasjon mellom Storbritannia og Sverige. Det er på høgt diplomatisk nivå og føreset ei form for spesialordning, seier Alhem.

Irak og Afghanistan

Ein eventuell svensk tiltale må vere klar innan 17. august 2020. Alhem trur ikkje det vil vere nødvendig for Sverige å vente på at Assange sonar ferdig dei 50 vekene før ei utlevering til Sverige kan skje.

– Ein kan òg drive visse typar etterforsking medan han er i Storbritannia. Det er fullt mogleg, seier han.

Assange var i 2006 med på å grunnlegge nettstaden WikiLeaks, som har publisert store mengder hemmelegstempla materiale, mellom anna om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

I 2010 offentleggjorde nettstaden eit videoopptak av eit amerikansk kamphelikopter som drap to journalistar og fleire andre sivile i Irak. Deretter vart fleire hundre tusen amerikanske hemmelege dokument publisert.

WikiLeaks fekk igjen ei rolle i amerikansk politikk under valkampen i 2016, då nettstaden offentleggjorde informasjon som var politisk skadeleg for Hillary Clinton.

Delar av informasjonen blir rekna for å stamme frå russarar som klarte å hacke seg inn på e-postkontoar som høyrde til medlemmer av Det demokratiske partiet.