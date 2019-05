Eksplosjonar ved valstart i Filippinane

utenriks

Nesten 62 millionar filippinarar har registrert seg for å stemme og kan velje mellom 43.500 kandidatar til i alt rundt 18.000 ulike stillingar i lokalpolitikken og kongressen.

Tryggingsberedskapen er trappa opp før valet, med nasjonalt våpenforbod sidan januar, alkoholforbod sidan søndag og store tryggingsstyrkar utplasserte over heile landet. Om lag 160.000 politimannskap og 98.000 soldatar vaktar dei meir enn 36.000 stemmelokala.

Skremme bort

Den første granateksplosjonen fann stad timar før vallokala opna nær ein av riksvegane sør for Manila, medan ein ny granat eksploderte ein time etter at veljarane byrja å avlegge stemmer. Denne gongen small det 500 meter unna eit stemmelokale, ifølgje politisjef Ronald Briones.

– Vi etterforskar framleis, men mistenker at hendingane har til hensikt å skremme folk frå å stemme, seier han.

Den siste tida er i alt 20 personar registrerte drepne og 24 såra i såkalla valrelatert vald.

Siste skanse

Tolv av dei 24 plassane i senatet skal fyllast etter valet, i tillegg til meir enn 240 plassar i representanthuset i kongressen, som allereie lenge har vore kontrollert av president Rodrigo Dutertes støttespelarar. Senatet har tradisjonelt vore meir uavhengig og blir rekna som den siste skansen til opposisjonen i landet. Duterte ivrar etter å få fleirtal i senatet og dermed moglegheit til å endre grunnlova og innføre nye lover, mellom anna gjeninnføre dødsstraff.

Ifølgje den siste meiningsmålinga frå Pulse Asia Research, ligg det an til at 11 av 13 kandidatar frå ein allianse som støttar presidenten, sikrar seg plassar i senatet. Ifølgje undersøkinga ser det ut til at berre éin opposisjonskandidat har ein sjanse til å få ein plass i senatet.

(©NPK)