Mike Pompeo i hastemøte om Iran

utenriks

Pompeo skulle eigentleg til Moskva, men avlyste i ellevte time for å få på plass møta i EU-hovudstaden.

Der møtte han Tysklands utanriksminister Heiko Maas, Storbritannias utanriksminister Jeremy Hunt og Frankrikes utanriksminister Jean-Yves Le Drian i tur og orden for å diskutere Iran.

Seinare måndag skulle Pompeo òg møte NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Utanriksministrane samla

Pompeos besøk kom som ei overrasking i Brussel, der EUs utanriksministrar var samla til møte måndag.

Maas fortalde etter møtet at han hadde nytta høvet til endå ein gong å understreke kor viktig atomavtalen er for europeisk sikkerheit.

Ifølgje han er avtalen det beste ein har for å sikre at Iran ikkje skaffar seg atomvåpen.

– Eg gjorde det klart at vi er bekymra over utviklinga og spenninga i regionen. Vi ønsker ikkje at dette skal føre til ein militær eskalering, sa Maas.

Frykt for eskalering

Hunt kom med liknande utsegner.

– Vi er bekymra for at ei uintendert eskalering kan føre til ein mykje meir alvorleg situasjon enn i dag, sa han i forkant av diskusjonen med Pompeo.

Ifølgje Hunt er det viktig at alle forstår risikoen.

– Viss Iran blir ei atommakt, er det sannsynleg at nabolanda vil ønske å skaffe seg atomvåpen òg. Dette er allereie den meste ustabile regionen i verda, så det ville vore eit stort steg i feil retning, sa han.

Ser mørkt ut

EUs håp er framleis at det skal la seg gjere å redde atomavtalen med Iran.

Men europearane innrømmer at det no ser mørkt ut.

Krisa har oppstått etter at iranarane i førre veke varsla at dei vil trekke seg frå delar av avtalen, eitt år etter at USA gjorde det same og gjeninnførte sanksjonar mot Iran.

EU har på si side arbeidd intenst for å hindre at avtalen raknar, men har i realiteten hatt lite å stille opp med.

Ultimatum

Irans president Hassan Rouhani har samtidig stilt eit ultimatum til EU og andre avtalepartar. Kravet hans er at det må komme på plass nye tiltak innan 60 dagar for å verne oljesektoren og banksektoren i Iran mot dei nye sanksjonane frå amerikansk side.

Slik «utpressing» gjer ikkje saka noko enklare, sa Litauens utanriksminister Linas Linkevicius då han kom til utanriksministermøtet i Brussel.

– Det aukar ikkje tilliten. Og mangel på tillit er ei hovudutfordring i denne saka, sa han.

Ingen kompromissvilje

Anonymt fortel diplomatar at dei håper det skal vere mogleg å bruke dei 60 dagane til å få ned temperaturen i saka. Det er òg planlagt møte mellom EU og USA i Washington om to veker.

Men amerikanarane har ikkje vist nokon teikn til kompromissvilje.

– Vi har hamna i ein situasjon der USA ser på EU nesten som ein fiende. Det er noko nytt, sa Sveriges utanriksminister Margot Wallström i Brussel.

Ho stempla presset til amerikanarane mot Iran som «kontraproduktivt».

Vidare til Russland

Pompeo sa for sin del ikkje noko til pressa då han kom til EUs hovudkvarter.

Etter møta i Brussel reiser han vidare til den russiske byen Sotsji. Der skal han møte president Vladimir Putin og utanriksminister Sergej Lavrov til samtalar tysdag.

(©NPK)