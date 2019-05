Svensk påtalemakt tek opp att valdtektsetterforskinga mot Assange

utenriks

I november 2010 vart WikiLeaks-grunnleggaren ettersøkt av svenske styresmakter, mistenkt for valdtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner.

Saka var årsaka til at Assange i 2012 søkte tilflukt i den ecuadorianske ambassaden i London. Assange frykta at han ville bli utlevert til Sverige, og at landet igjen ville utlevere han vidare til USA.

Svensk påtalemakt la vekk saka mot Assange for to år sidan. No som han er arrestert i London, har likevel saka vorte tatt opp til ny vurdering. Ei av kvinnene som har skulda Assange for overgrep, har bedt om at etterforskinga blir tatt opp att.

Tidlegare i april vart det kjent at Assange må betale saksomkostningane for valdtektsetterforskinga i Sverige. Rekninga er på 9 millionar svenske kroner.