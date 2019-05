Syriske regjeringsstyrkar rykker fram i Idlib

utenriks

Ifølgje dei syriske media har regjeringsstyrkar tatt kontroll over landsbyane Hawash, Jabrieh, Tawbeh, Sheikh Idriss og Jub Suleiman, og dessutan Hawash-åsen sør for storbyen idlib.

Den ytterleggåande islamistgruppa Hayat Tahrir al-Sham (HTS), som har sterke band til al-Qaida, hadde inntil nyleg kontroll over mesteparten av provinsen.

Leiaren til opprørarane Abu Mohammed al-Golani hevdar på si side at dei syriske regjeringsstyrkane har lide store tap og at stadig fleire sluttar seg til HTS.

Leiaren for FNs etterforskarar i Syria, Paulo Pinheiro, åtvara før helga om at ein ufatteleg humanitær katastrofe kan ramme Idlib, der over 150.000 menneske har flykta frå dei siste kamphandlingane.

FNs nødhjelpskontor opplyste i helga at 16 hjelpeorganisasjonar såg seg tvinga til å innstille arbeidet i provinsen.

