Dei stridande partane i Jemen møtest til samtalar i Jordan

utenriks

Møtet på tysdag i Amman vil dreie seg om dei økonomiske punkta i Hodeida-avtalen, som er ein avtale oppretta mellom dei krigførande partane for nesten fem månader sidan. Det opplyser FNs spesialutsending til Jemen i ei fråsegn måndag.

Den jemenittiske regjeringa og Houthi-opprørarane vil diskutere forvaltinga av inntekter frå hamnene og korleis desse skal brukast til å betale offentlege lønningar.

FN-kontrollørar skal tysdag gi sine nyaste rapportar om tilbaketrekkinga av Houthi-opprørarar frå hamnene i Hodeida, Salif og Ras Issa. Tilbaketrekkinga er ein del av våpenkvileavtalen som partane inngjekk i Stockholm i desember.

Regjeringsallierte representantar har hevda at tilbaketrekkinga berre var eit spel for galleriet, og sagt at det er uklart kven opprørarane eigentleg har overlate kontrollen av hamnene til.

Observatørar frå FN opplyste likevel tidleg søndag kveld at tilbaketrekkinga skjer i samsvar med avtalen. Det er kystvakta som tar over ansvaret for sikkerheita i dei tre områda.

Hodeida er ei av dei viktigaste importhamnene for varer til Jemen, ikkje minst for nødhjelp som over to tredelar av befolkninga treng for å overleve. Over 24 millionar menneske har no behov for nødhjelp, ifølgje FN.

Det er lagt opp til ei høyring i FNs tryggingsråd om situasjonane i Jemen onsdag, dagen etter at tilbaketrekkinga etter planen skal vere gjennomført.

