Duterte styrker stillinga si etter valsiger for allierte

Minst åtte kandidatar som har støtte frå Duterte, leier i kampen om dei tolv senatorplassane som måndag stod på val i det 24 seter store senatet.

Næraste opposisjonskandidat ligg på 14.-plass, viser førebelse resultat etter at 94 prosent av stemmene er talde opp. Det endelege resultatet er venta om ei vekes tid.

– Sigeren til kandidatane til administrasjonen og utestenginga av kandidatane til opposisjonen sender eit kraftfullt bodskap om at folket vårt brenn for stabilitet og kontinuitet i reformarbeidet til administrasjonen, seier Dutertes talsmann Salvador Panelo.

– Dei lengtar etter eit konstruktivt, ikkje obstruksjonistisk, senat som kan hjelpe til med å meisle ut den lovgivande agendaen til presidenten, legg Panelo til.

Opposisjonen håper likevel på å vinne eitt eller to sete. Uansett utfall, skal opposisjonen halde fram kampen sin for rettferd, sjølvstende og velstand, uttaler Francis Pangilinan, valkampleiar for det liberale partiet, det største opposisjonspartiet.

Duterte er halvveges gjennom sin seks år lange periode. Presidenten har utmerka seg med hard kamp mot narkotika, uortodoks leiarstil, sjåvinistisk vitsing og tilnærming til Kina.

Han var i si tid kjent som ein beinhard ordførar som køyrde rundt på Harley Davidson-motorsykkel og jakta på narkotikamisbrukarar og kriminelle. Det gav han kallenamnet Duterte Harry, etter Clint Eastwoods rollefigur Dirty Harry.

