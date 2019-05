Historisk høgt nivå av CO2 i atmosfæren

utenriks

Det er forskarar ved Mauna Loa-observatoriet på Hawaii, som har registrert målinga, som viser 415,26 delar per million (ppm). Dette er det høgaste nivået registrert ved observatoriet sidan målingane byrja mot slutten av 1950-talet.

Innhaldet av karbondioksid i atmosfæren er no like høgt som for over tre millionar år sidan – den gongen delar av Antarktis hadde skog, og mange av dei områda som i dag er tett folkesette, låg under vatn.

Målingane er gjort etter Keeling-kurva, kalla opp etter initiativtakaren Charles David Keeling, frå 1950-talet. Denne blir no rekna som ein del av grunnlaget for moderne klimaforsking.

Forskarane er samde om at det er menneskeleg bruk av fossile brensel som ligg bak det høge nivået.

– Dette viser at vi på ingen måte er der vi skal vere med å verne klimaet. Tala held fram å stige og blir høgare år etter år, seier professor Wolfgang Lucht ved Postdam Instituttet for klimaforsking (PIK)

– Tala må stabilisere seg, legg han til.

Karbondioksid bidrar til å varme opp atmosfæren, og det er ikkje forventa nokon temperaturnedgang i 2019, då det ser ut til å bli eit El Niño-år. Dette fenomenet inneber varmare havstraumar, som igjen fører til varmare temperaturar.

– Vi ser truleg effekten av milde El Niño-forhold, i tillegg til fortsett bruk av fossile brensel, seier Ralph Keeling, son av Charles David Keeling, og leiande CO2-forskar ved Scripps-institusjonen i San Diego, California.

(©NPK)