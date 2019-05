WhatsApp åtvarar 1,5 milliardar brukarar etter tryggingsbrot

utenriks

Det skriv Financial Times.

WhatsApp, som er eigd av Facebook, oppdaga i byrjinga av mai at hackarar kunne installere eit spionprogram – såkalla spyware – på både iPhone og Android-telefonar ved å ringe til brukarar gjennom appen.

Spionteknologi

Spionprogrammet, som ifølgje Financial Times er utvikla av israelske NSO, kan bli overført til telefonar sjølv om samtalen ikkje vart svart på.

NSOs mest kjente produkt blir kalla Pegasus. Det er eit program som kan slå på kameraet til ein telefon, i tillegg til å gjennomgå e-post og informasjon om plasseringa til brukaren.

– Vi er djupt bekymra for misbruk av ein slik karakter, seier WhatsApp i ei fråsegn.

Selskapet sende måndag ut ei oppdatering som skal rette feilen.

– WhatsApp oppfordrar folk til å oppdatere til den siste versjonen av appen og sørge for at telefonen er oppdatert, seier ein talsperson for selskapet.

Leverer spionprogram til regjeringar

NSO tilbyr produkta sine til etterretningstenester i Midtausten og Vesten. Selskapet skriv i ei fråsegn at teknologien er brukt av politistyresmakter og etterretningstenester for å kjempe mot kriminalitet og terror.

WhatsApp har ikkje direkte bekrefta at angrepet kjem av spyware frå NSO, men seier dette til Financial Times:

– Angrepet har kjenneteikn frå eit privat selskap som er kjent for å samarbeide med regjeringar ved å levere spyware.

Spionprogrammet har fleire gonger vorte nytta for å hacke journalistar, advokatar og menneskerettsforsvararar, skriv nyheitsbyrået AP. Teknologien skal òg ha vorte knytt til drapet på journalisten Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul i fjor.

John Scott-Railton, ein forskar ved canadiske Citizen Lab, omtalar hackinga som ein veldig skummel svikt.

– Det er ikkje noko ein brukar kunne gjort her, bortsett frå å ikkje ha appen, seier han.

