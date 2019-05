EU gir bankar milliardbøter for ulovleg valutasamarbeid

utenriks

EU-kommisjonen opplyste torsdag at etterforskarane deira har funne ut at nokre banktilsette som hadde ansvar for handel med elleve valutaer, utveksla informasjon og handelsplanar og nokre gonger koordinerte strategien sin i lukka chatterom.

Barclays, Royal Bank og Scotland, Citigroup og JPMorgan er bøtelagt for å ha samarbeidd med eit kartell for valutahandel som heiter «Forex – Three Way Banana Split», medan Barclays, Royal Bank og Scotland og MUFG Bank er bøtelagt for samarbeid i eit anna kartell.

UNS slapp å bli bøtelagt sidan det var dei som avslørte kartella.

(©NPK)