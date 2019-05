Irans utanriksminister til Kina

utenriks

Besøket skjer samtidig med den stadig aukande spenninga mellom Washington og Teheran, og vil by på høve til å diskutere atomavtalen frå 2015, som USA trekte seg frå i fjor.

Zarif uttalte torsdag at Iran har utvist sjølvkontroll etter at USA har utpeikt Iran som ein trussel mot vestlege mål i Midtausten.

Sist veke vart det kjent at USA utplasserer eit hangarskip og langdistanse-bombefly i Midtausten. Målet er å sende ein klar bodskap til Iran om at «alle angrep på interessene til amerikarane eller dei allierte vil bli møtt med nådelaus kraft», ifølgje president Donald Trumps nasjonale tryggingsrådgivar John Bolton.

Bolton har i fleire tiår tatt til orde for at USA bør angripe Iran militært, mellom anna i 2015 i eit innlegg under tittelen «Bomb Iran» i The New York Times.

