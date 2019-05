Etterslepet krympar i EØS

utenriks

Etter ein periode der dokumentbunken har vakse år for år, er utviklinga no snudd. Det viser ein framdriftsrapport som vart lagt fram i forkant av det faste halvårige EØS-rådsmøtet i Brussel måndag ettermiddag.

– Vi er veldig fornøgde med det, sa utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) då NTB møtte henne etter møteslutt.

– Etterslepet har vore høgt ei stund, og vi har jobba veldig målretta for å få det ned. Det er viktig at vi fekk tatt ein ganske stor sveip no, sa ho.

Etterslepet er redusert med 27 prosent samanlikna med november i fjor, viser framdriftsrapporten.

Berre sidan nyttår er 370 rettsakter innlemma i EØS-avtalen, mange av dei på finansområdet.

