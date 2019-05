FN-utsending åtvarar mot lang og blodig krig i Libya

utenriks

Han ber om strakstiltak for å stoppe straumen av våpen til landet, som gir næring til kampane.

– Eg er ingen profet, men valden i utkanten av Tripoli er berre byrjinga på ein lang og blodig krig langs kysten sør for Middelhavet. Valden set tryggleiken til Libyas næraste naboar og ein større del av middelhavsregionen i fare, sa FN-utsending Ghassan Salame då han tysdag orienterte FNs tryggingsråd om situasjonen.

Det er no over seks veker sidan krigsherren Khalifa Haftar starta ein offensiv mot Tripoli, som er hovudsete for den internasjonalt anerkjente regjeringa i Libya. Dei to maktbasane har støtte frå ulike land i regionen.

(©NPK)