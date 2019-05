Joko Widodo vann valet i Indonesia

utenriks

Widodo erklærte valsiger etter kunngjeringa av resultatet.

– Etter at vi er tatt i eid, blir vi president og visepresident, sa Widodo til journalistar i Jakarta, med visepresidentkandidaten sin Ma'ruf Amin ved si side.

– Vi skal vere leiarar og vernarar for alle indonesiarar, sa Widodo.

Kunngjeringa på tysdag av valresultatet i det tredje største demokratiet i verda viser at Widodo slo rivalen, den pensjonerte generalen Prabowo Subianto, med ei oppslutning på 55,5 prosent mot 44,5 prosent til Subianto.

– Denne avgjerda er kunngjort 21. mai og vil umiddelbart ha effekt, sa leiaren i den nasjonale valkommisjonen Arief Budiman tysdag.

Allereie 18. april utropte Widodo seg sjølv til vinnar av valet, men Subianto, som har nære band til Suharto-diktaturet som kollapsa i 1998, insisterte på at han vann presidentvalet.

Under krevjande forhold som blant anna førte til at minst 270 av over sju millionar valmedarbeidarar døydde av overanstrengelser, vart alle stemmer talt opp. Over 1.800 valmedarbeidarar vart sjuke, melde BBC.

Indonesia har 260 millionar innbyggarar, og valet 17. april vart kalla «Det mest kompliserte i verda». Val på ny president, nasjonalforsamling og regionale forsamlingar gjekk føre seg samtidig for å spare pengar.

