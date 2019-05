May opnar for at Parlamentet kan vedta ny folkerøysting om brexit

utenriks

May la tysdag fram det ho kalla ein «ny brexitavtale» i Parlamentet og insisterte på at dette er siste gongen ho prøver å få dei folkevalde til å vedta ein plan for Storbritannias veg ut av EU.

– Dette er siste sjanse for å komme ut av den fastlåste situasjonen, insisterte May.

Ho åtvara samtidig parlamentarikarane om at dei som seier nei til planen, i realiteten stemmer for å stoppe brexit, og at dei dermed ikkje leverer i pakt med resultatet av folkerøystinga i juni 2016.

Då sa 51,9 prosent av dei britiske veljarane ja til at Storbritannia skulle gå ut av EU.

Gir etter for krav

Mays lovnad om å la dei folkevalde stemme over om det skal haldast ei ny folkeavstemming om brexit, er i tråd med det mange opposisjonspolitikarar har kravd.

– Eg ser det genuine og ærlege engasjementet i Parlamentet om dette viktige spørsmålet. Regjeringa vil derfor i lovforslaget om dette inkludere eit krav om ei ny avstemming om i kva grad det skal haldast ei ny folkeavstemming, sa May.

Innrømminga er eit siste forsøk på sikre eit fleirtal for brexit-planen i Parlamentet når han skal opp til avstemming i byrjinga av juni. Det blir fjerde gongen parlamentarikarane stemmer over ein brexitplan.

Lita tru på ja

Mays nye plan vart møtt med mistru alt før statsministeren offentleggjorde forslaga på eit pressemøte i London tysdag. Kritikarane meiner at planen berre inneheld kosmetiske endringar frå forslaga som Parlamentet tidlegare har stemt ned.

Parlamentet har allereie avvist brexitavtalen som den britiske regjeringa har forhandla fram med EU, tre gonger. Verken brexit-tilhengarane eller EU-tilhengarane har vore fornøgde med avtalen.

(©NPK)