utenriks

I ein ny rapport senkar OECD prognosen sin for den globale veksten i år frå 3,3 til 3,2 prosent.

Prognosen for 2020 ligg fast på 3,4 prosents vekst i bruttonasjonalproduktet i verda (BNP).

Samtidig åtvarar organisasjonen mot konsekvensane av den spente situasjonen mellom USA og Kina. Handelskonflikten kan føre til at BNP for verda blir 0,6 prosent lågare enn det elles ville vore over ein periode på 2–3 år.

(©NPK)