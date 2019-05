Svensk rettsmøte for Assange 3. juni

utenriks

Assange, som sit fengsla i Storbritannia, er etterlyst for ei valdtekt han skal ha gjort seg skuldig i i Sverige i 2010.

Saka vart lagd bort i 2017, men nyleg bad ei av kvinnene som melde Assange til politiet, om at saka vart tatt opp igjen. Påtalemakta opna derfor saka på nytt førre veke.

Viss tingretten i Uppsala vedtar at Assange skal arresterast, blir det ferda ut ein europeisk arrestordre der Assange blir kravd utlevert til Sverige.

Ifølgje viseriksadvokat Eva-Marie Persson er målet å få Assange tiltalt for valdtekt av «mindre grov karakter».

Assange sit no i eit fengsel utanfor London, der han sonar ein dom på 50 vekers fengsel for å ha brote kausjonsvilkåra som gjaldt medan han vart etterforska for valdtekt og seksuelle overgrep i Sverige.

Assange frykta at Sverige skulle utlevere han til USA og søkte tilflukt i Ecuadors ambassade i 2012, der han heldt hus fram til Ecuador trekte tilbake det politiske asylet hans i april i år.

(©NPK)