May ber Corbyn om å redde brexitavtalen

– Eg har i dag vist at eg er villig til å inngå kompromiss for å gi det britiske folket ei brexitløysing, skreiv May i eit brev til Corbyn tysdag.

Tilvisinga er til fråsegna hennar tidlegare tysdag då ho sa at Parlamentet skal få avgjere om det skal bli heldt ei ny folkerøysting om brexit, viss dei folkevalde vedtar den siste brexitplanen hennar neste månad.

– Avtalen er den siste moglegheita vår. Eg ber deg òg om å inngå kompromiss, slik at vi kan oppfylle løfta som begge partia våre har lova i manifesta våre, og rette opp igjen tilliten til politikken vår, skriv ho i brevet, som handlar om tingingane for Storbritannias utgang frå EU, melder Reuters.

Corbyn seier at opposisjonspartiet hans ikkje kan stemme for Mays utmeldingsavtale. Han seier at May sitt nye tilbod «i det store og det heile er eit oppkok av ståstaden til regjeringa» frå samtalane med opposisjonen som braut saman i førre veke.

Samtalane har «gått så langt som dei kan», uttalte Corbyn fredag då samanbrotet var eit faktum. Då hadde partane i seks veker forhandla for å sjå om dei kunne oppnå semje rundt tingingane for Storbritannias utgang frå EU.

Hensikta har vore å finne ei løysing som kan samle støtte i Underhuset, etter at brexitavtalen til May har vorte avvist tre gonger. I byrjinga av juni vil ho gjere eit fjerde forsøk.

Storbritannia skulle ha forlate EU 29. mars, men datoen er utsett til 31. oktober.

