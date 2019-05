Trump avbraut møte med demokratar

utenriks

Møtet med leiaren for Demokratane i Kongressen onsdag handla om tverrpolitisk samarbeid om ein stor infrastrukturpakke, noko det var håp om at republikanarar og demokratar kunne einast om.

Etter å ha avbrote møtet, heldt presidenten ein uannonsert pressekonferanse i rosehagen ved Det kvite huset der han kravde at Kongressen droppar granskingane sine. Trump langa ut mot leiaren for Representanthuset, Nancy Pelosi, som tidlegare onsdag hadde uttalt at ho trudde presidenten prøver å skjule noko i samband med Russland-etterforskinga.

Ordkrig

– Eg gjekk inn i rommet og fortalde Chuck Schumer og Nancy Pelosi at eg vil jobbe med infrastruktur. Men du veit, vi kan ikkje gjere det under desse omstenda, sa Trump, som kalla granskingane til Kongressen hykkelske.

Schumer og Pelosi heldt sin eigen pressekonferanse i etterkant av møtet.

– Han kom inn i rommet. Den utsegna han kom med – eg vil ikkje eingong karakterisere henne, sa Pelosi, og la til:

– Eg ber for USAs president.

Spissa til strid

Russland-rapporten til spesialetterforskar Robert Mueller står i sentrum for ein spissa til strid mellom demokratane i Kongressen og Det kvite hus. Så langt har det amerikanske justisdepartementet ikkje late dei folkevalde få sjå heile rapporten, men berre gitt ut ei redigert utgåve.

Mueller-rapporten konkluderer med at Russland prøvde å påverke valet i 2016, men spesialetterforskaren fann ikkje bevis for at Trump medverka til det.

Etterforskarane har òg undersøkt om Trump har prøvd å hindre etterforskinga. Mueller lét likevel vere å konkludere i dette spørsmålet. Spesialetterforskaren understrekar likevel at dette ikkje inneber noka frifinning av Trump på dette punktet, og demokratane i Kongressen har pressa på for å få alle detaljane på bordet.

(©NPK)