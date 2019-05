Børsfall verda rundt

utenriks

Nye tal som tyder på laber vekst i EU, kan vere ei medverkande årsak til nedgangen.

Børsane i Storbritannia, Tyskland og Frankrike hadde alle falle mellom 1 og 2 prosent på ettermiddagen torsdag. Hovudindeksen på Oslo Børs låg meir enn 2 prosent under sluttnoteringa dagen før – medan oljeprisen dalte til 67,8 dollar fatet.

Då børsane opna i New York, fall dei viktigaste indeksane raskt med over 1 prosent.

I Tokyo sokk Nikkei-indeksen 0,6 prosent gjennom dagen, medan Shanghai-børsen fall 1,4 prosent.

Aksjemarknadene gjekk nedover samtidig som valet på nytt EU-parlament starta i Nederland og Storbritannia.

I Storbritannia, som etter planen allereie skulle ha vore ute av EU, går det rykte om at statsminister Theresa May fredag vil kunngjere at ho går av. Dette kan vere éi av fleire årsaker til børsnedgangen – i tillegg til handelskrigen mellom USA og Kina, som har vorte trappa opp den siste tida.

(©NPK)