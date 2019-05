No kan «no deal» bli aktuelt igjen

utenriks

Verken Boris Johnson, Michael Gove eller Dominic Raab vil nøle med å ta Storbritannia ut av EU utan avtale, spår Mustad, som samtidig trekker fram Raab som den som kan ventast å vere mest kompromisslaus.

Han trur derfor at «no deal» kan få ny aktualitet som alternativ når det konservative partiet no skal velje ny partileiar – og dermed òg ny statsminister – etter at Theresa May fredag kunngjorde at ho går av.

På grasrota i partiet er det Boris Johnson som er den mest populære. Det er det verst tenkelege alternativet, meiner Mustad, som er førstelektor ved Universitetet i Agder.

– Johnson er politisk kontroversiell, har ei lemfeldig haldning til sanninga og er heilt blotta for historieforståing, seier Mustad.

– Eg synest ikkje han er eigna, verken som partileiar eller som statsminister, rett og slett fordi han ikkje har eigenskapane som skal til. Men han kan bli valt.

Om May seier Mustad at ho går av «med verdigheit».

– Som statsminister gjennom desse tre åra har ho hatt ei nesten umogleg oppgåve, slår han fast.

(©NPK)