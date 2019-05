Den siste nashorn-hannen i Malaysia er død

utenriks

Tam vart funnen vandrande åleine på ein palmeoljeplantasje i delstaten Sabah heilt nord på Borneo i 2008, og vart flytta til eit naturreservat der han sidan har levd.

Alderen byrja etter kvart å tynge og måndag døydde han etter å ha hatt problem med nyrer og lever i lengre tid, fortel John Payne, som er leiar av Borneo Rhino Alliance (BORA).

Tam vart truleg rundt 35 år gammal, noko som er vanleg levetid for sumatranashorn.

No er det berre eitt sumatranashorn tilbake i Malaysia, og det er hodyret Iman, ifølgje avisa The Star.

Styresmaktene har likevel eit lite håp om å kunne vidareføre arta, sidan Tams genom – samla forråd av nedarva DNA-sekvensar – er bevarte, fortel turist-, kultur- og miljøminister Christina Liew i Sabah.

– Vi håpar at ein med ny teknologi på celle- og molekyl-nivå kan bidra med gena sine og sikre at arta overlever, seier Liew.

Sumatranashornet er den minste av fem nashornarten og den einaste som har kroppshår. Arten var tidlegare å finne frå det austlege India og til Malaysia, men er i dag ein av dei mest utryddingstrua i verda.

World Wide Fund for Nature reknar med at det no berre er om lag 80 dyr tilbake, og berre ei handfull av desse lever fritt i naturen i Indonesia.

(©NPK)