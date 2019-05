– Over 40 sivile drepne i Idlib i Syria

utenriks

Fire barn er blant ti som vart drepne tysdag då regjeringsstyrkar utførte angrep mot fleire byar i Idlib-provinsen og på landsbygda i naboprovinsen Aleppo, ifølgje opplysningar som den britiskbaserte eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har henta inn.

Eit sjukehus i byen Kafranbel i Idlib vart ramma av artilleriskyts tysdag, opplyser David Swanson, ein talsmann for FNs humanitære kontor.

– Sjukehuset er visstnok sett ut av drift som følgje av alvorlege skadar på bygningsmassen, seier han til AFP.

Søndag og måndag vart 31 sivile drepne i stadig kraftigare angrep frå regimestyrkar i Idlib-regionen, ifølgje SOHR.

Idlib og delar av naboprovinsane Aleppo, Hama og Latakia er under kontroll av jihadistgruppa Hayat Tahrir al-Sham, som tidlegare var knytt til al-Qaida.

Denne nordvestlege delen av Syria skal vere verna mot storstilte regimeangrep som følgje av ein avtale frå september om å opprette ei buffersone. Men den opprørskontrollerte bastionen har sidan slutten av april vorte utsett for stadig meir intense angrep frå regimet, med hjelp frå Russland.

Sidan opptrappinga i april har over 260 sivile vorte drepne, ifølgje tal frå SOHR. Ifølgje FN har over 200.000 sivile vorte drivne på flukt. FN åtvarar om at offensiven i regionen kan føre til ein humanitær katastrofe for dei nesten tre millionar innbyggjarane i denne delen av landet.

