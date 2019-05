Assange innlagt på sjukeavdelinga i fengselet

utenriks

Assange sit fengsla i Belmarsh-fengselet i London for å ha brote britiske kausjonsvilkår. Samuelson møtte Assange fredag. Då fekk han to timar med klienten sin på sjukeavdelinga til fengselet.

Assange er i så dårleg form «at det ikke går an å gjennomføre en normal samtale med ham», uttaler Samuelson til Upsala Nya Tidning.

I eit brev til tingretten i Uppsala ber Samuelson om at domstolen utset møtet kommande måndag 3. juni. Då skal tingretten etter planen ta stilling til om Assange skal krevjast utlevert til Sverige.

Domstolen har enno ikkje tatt stilling til kravet til Samuelson.

Svensk påtalemakt tok tidlegare denne månaden opp att valdtektsetterforskinga mot Assange, og vil ha han utlevert til Sverige.

Skuldingane om valdtekt og overgrep mot to kvinner går tilbake til 2010, same år som WikiLeaks publiserte store mengder hemmelegstempla materiale. Assange vart arrestert i Storbritannia seinare same år, etter at han hadde vorte etterlyst av svenske styresmakter.

Assange vart deretter lauslaten mot kausjon. I 2012 slo britisk høgsterett fast at han kunne utleverast til Sverige. Assange frykta at Sverige ville utlevere han vidare til USA, og søkte tilflukt i Ecuadors ambassade. Der vart han arrestert i april i år, og deretter fengsla i 50 veker for brot på kausjonsvilkåra frå 2012.

USA vil òg ha han utlevert. Ein britisk domstol skal behandle kravet 12. juni.

