Greta og Arnold ber verdsleiarane vere ærlege om klimakrisa

utenriks

16 år gamle Thunberg fekk tysdag møte både Schwarzenegger, generalsekretær António Guterres i FN og president Alexander Van der Bellen i Austerrike under ein konferanse i Wien.

– Så lenge de, leiarane, oppfører dykk som om alt er OK og dykk har ting under kontroll, så vil ikkje vi, folket, forstå at vi er i ei krise, sa Thunberg.

Schwarzenegger oppfordra klimaskeptikarar, bilprodusentar og selskap som produserer fossil energi, til å erkjenne at global oppvarming er ein realitet.

– Til slutt vil sanninga nå fram til de og, sa action-skodespelaren og eks-guvernøren som opphavleg kjem frå Austerrike.

Guterres oppfordra regjeringane til å halde løfta sine om utsleppskutt og kutte subsidiar til fossil energi.

Greta Thunberg har inspirert skuleelevar over store delar av verda til å streike og demonstrere med krav om klimatiltak. To av dei internasjonale skulestreikane så langt i år er truleg blant dei største miljøprotestane i verda nokosinne.

I samband med valet på nytt EU-parlament har fleire medium påpeika korleis Thunbergs aktivisme kan ha bidratt til å setje klimaspørsmålet på dagsordenen og gi europeiske miljøparti auka oppslutning.

