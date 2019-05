Tidlegare president i Georgia får tilbake det ukrainske statsborgarskapet sitt

utenriks

Den tidlegare presidenten i Georgia var i ein periode henta inn som guvernør i den ukrainske regionen Odessa, men kom i alvorleg klammeri med dåverande president Petro Porosjenko etter å ha sett fram påstandar om at regjeringa i Kiev ikkje gjorde nok for å få bukt med korrupsjonen i landet.

Den opprivande strida førte til at Saakasjvili vart fråtatt det ukrainske statsborgarskapet sitt i juli 2017. Regjeringa i Kiev meinte at han stod i ledtog med han detroniserte, russiskstøtta presidenten Viktor Janukovitsj og at dei førebudde eit kupp.

I februar året etter vart Saakasjvili arrestert på ein restaurant i Kiev og sett på eit fly til Polen.

Det er den nyvalde presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelenskyj, som har gitt Saakasjvili det ukrainske statsborgarskap tilbake. Det skjer gjennom eit dekret lagt ut på nettsida til presidentskapet. Saakasjvili bur i Nederland og var raskt ute med å takke for gesten.

Saakasjvili var president i den knøttvesle, tidlegare sovjetiske republikken Georgia frå 2004 til 2013. Han yppa til strid med Russland over to russisk-kontrollerte provinsar, men vart sett kontant på plass etter ein kort og intens krig. Han er etterlyst i heimlandet for maktmisbruk, påstandar han kategorisk tilbakeviser.

(©NPK)