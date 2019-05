To drepne og 16 såra i knivangrep mot skulejenter i Japan

utenriks

Dei fleste av offera for angrepet var skuleelevar som stod i kø ved busshaldeplassen nær Noborito-stasjonen, og ein av dei drepne er ei tolv år gammal jente, melder japanske medium.

Ein talsmann for styresmaktene i Kawasaki, Masami Arai, opplyser at 16 personar er innlagde på sjukehus etter knivangrepet og at to andre offer truleg har mista livet. Tilstanden skal vere alvorleg for tre av dei skadde.

Gjerningsmannen skal ha vore ein mann i 40- eller 50-åra, som ifølgje Arai tok sitt eige liv etter angrepet.

To knivar

Dei fleste av offera gjekk på ein skule grunnlagt av Soeurs de la Charite de Quebec, ein organisasjon driven av katolske nonner i Quebec i Canada.

Gjerningsmannen skal ifølgje augevitne ha ropt «Eg skal drepe dykk» under angrepet.

To knivar vart funnen på åstaden. Ifølgje politiet hadde den mistenkte mannen ein kniv i kvar hand medan han angreip skulejentene og dei andre som stod på busshaldeplassen.

– Ein mann knivstakk dei. Vi fekk melding klokka 7.44 (lokal tid) som sa at fire barneskuleelevar hadde vorte knivstukne, seier Dai Nagase, talsperson for brannvesenet i Kawasaki, til AFP.

Kawasaki ligg om lag 2 mil sør for Tokyo.

Skakande

– Dette er ei svært skakande sak, som gjer meg svært sint. Eg gir dei djupaste kondolansane mine til offera og håper dei skadde kjem seg fort, sa statsminister Shinzo Abe i ein kommentar.

USAs president Donald Trump, som er på besøk i Japan, uttrykte òg sympati med offera.

– Alle amerikanarar står saman med folket i Japan og sørger over offera og familiane deira, sa han.

