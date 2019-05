Trumps svigerson til Midtausten for snakke fram fredsplan

utenriks

Kushner blir følgt av spesialutsending til Midtausten, Jason Greenblatt, og Brian Hook, som er USAs spesialutsending for Iran, på reisa, opplyste Det kvite hus tysdag.

– Reisa varer frå 27. til 31. mai og omfattar Rabat, Amman og Jerusalem, seier ein talsperson for Det kvite hus.

Det kvite hus har tidlegare opplyst at Kushner, som er seniorrådgivar for Trump, skal presentere delar av den lenge varsla fredsplanen for Midtausten, etter ramadan.

Tidlegare denne månaden opplyste Det kvite hus at USA skal presentere den økonomiske delen av planen under ein konferanse i Bahrain i slutten av juni.

Denne delen av planen skal omfatte investeringar og infrastruktur i dei palestinske områda, medan spørsmål om den israelske okkupasjonen av palestinske område, statusen til Jerusalem og kravet til palestinske flyktningar om å få vende heim ikkje vil bli rørt.

Palestinarane har allereie fredsplanen og har gjort det klart at dei ikkje vil delta på konferansen. Palestinarane har òg oppfordra arabiske land til å halde seg unna Bahrain-konferansen. Saudi-Arabia, Dei sameinte arabiske emirata og Qatar har likevel sendt signal om at dei vil delta.

