Frankrike hevdar kjemiske våpen har vorte brukt i Syria

Utanriksminister Jean-Yves Le Drian seier at dei førebels ikkje har fått stadfesta dette. Han seier dei kjem til å reagere dersom dei får det stadfesta og dei finn ut kven som står bak.

USA har òg trua med represaliar dersom ein kan bevise det antatte gassangrepet i Idlib-provinsen.

Skuldingar om eit nytt gassangrep vart sett fram av Hayat Tahrir al-Sham, ei væpna islamistgruppe som tidlegare var knytt til al-Qaida.

Opprørsgruppa hevdar at krigarane deira vart utsette for eit klorgass-angrep i Latakia-provinsen søndag 19. mai. Angrepet vart visstnok utført av syriske regjeringsstyrkar.

USAs utanriksdepartement hevda førre veke at det er teikn til at Syrias regjering kan vere i ferd med å ta opp att bruk av kjemiske våpen. Ein talsperson for departementet viste til eit påstått klorangrep søndag morgon nordvest i Syria.

