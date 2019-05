Hells Angels blir forbode i Nederland

utenriks

I ei fråsegn slår retten i den nederlandske byen Utrecht fast at valden i Hells Angels er «strukturell og kjem frå kulturen i motorsykkelklubben».

– Det er ein klubb der det er kultur for å heve seg over lova, og styresmaktene er halde utanfor dørene deira, heiter det i ei fråsegn frå retten onsdag.

Det er førebels uklart korleis forbodet skal handhevast.

Nederlandsk påtalemakt har i over ti år freista å forby Hells Angels. Dei uttrykkjer i ei Twitter-melding at dei er tilfredse over rettsavgjerda.

Tidlegare har dei mellom anna vist til ei hending i 2015 der ein stamstad for Hells Angels-rivalen Bandidos vart tent på. Året etter var Hells Angels involvert i eit masseslagsmål på ein restaurant i eit hotell i Rotterdam.

– Desse hendingane dannar eit bilde av vald av og mot Hells Angels, hevdar retten.

I fjor vart òg ein nederlandsk motorsykkelklubb forbode. I 2017 forbaud den same domstolen i Utrecht motorsykkelklubben Bandidos.

Hells Angels' advokat har førebels ikkje kommentert rettsavgjerda på onsdag.

