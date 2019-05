Huawei ber domstol i USA fjerne forbod

utenriks

Huawei leverte eit krav onsdag, opplyser selskapet i ei pressemelding.

– Forbodet slår fast at Huawei er skuldig og pålegg selskapet fleire restriksjonar, seier Song Liuping i selskapet i ei fråsegn på den kinesiske kringkastaren CCTV.

Om kravet skal bli tatt til følgje, vil bli avgjort av ein dommar. Ifølgje Huawei vil det bli halde ei høyring i saka 19. september.

– Ikkje normalt

Song seier i pressemeldinga at å bruke cybersikkerheit som ei unnskuldning «ikkje vil gjere internett meir sikkert» og meiner det «gir ei falsk forståing av sikkerheit og tar merksemda vekk frå dei ekte utfordringane vi står overfor».

Han seier vidare at «politikarar i USA bruker styrken til ein heil nasjon for å forfølgje eit privat selskap». Han seier vidare at «dette er ikkje normalt» og seier at «det nesten aldri har blitt sett i historia».

– Den amerikanske regjeringa har ikkje bevis som viser at Huawei er ein tryggingstrussel. Det er ingen eld og dermed ingen røyk. Berre spekulasjonar, seier Song.

Teknologigiganten leverte eit søksmål mot USA i mars etter at landet i august i fjor innførte reglar som hindrar offentlege etatar å kjøpe Huaweis produkt eller tenester. Forbodet gjeld også eksport av teknologi til selskapet. Forbodet er enno ikkje tredd i kraft og har vorte utsett til august.

Avviklar samarbeid

President Donald Trump har avgjort at Huawei utgjer ein tryggingsrisiko på grunn av bindingane sine til det kinesiske styresmakter og har erklært produkta deira uønskt i USA.

Tidlegare i mai vart det kjent at Google avviklar samarbeidet sitt med Huawei som følgje av det amerikanske forbodet. Også tre store produsentar av mikroprosessorar avsluttar samarbeidet, som dermed rammar Huawei hardt.

