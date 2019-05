Regjeringa i Venezuela offentleggjer krisetal

utenriks

Ifølgje sentralbanken i landet krympa økonomien med heile 22,5 prosent i første kvartal i fjor samanlikna med året før, medan inflasjonen har stige til skyhøge 130.060 prosent.

Både økonomar frå opposisjonen og Det internasjonale pengefondet (IMF) meiner likevel at inflasjonen i verkelegheita er endå høgare.

Regjeringa har ikkje kommentert tala, som vart publiserte i det stille på nettsidene til sentralbanken tysdag.

Krisa i Venezuela har vorte ytterlegare forsterka som følgje av konflikten mellom sittande president Nicolás Maduro og opposisjonen, med leiaren for nasjonalforsamlinga Juan Guaidó i front. Mellom anna har USA, som støttar Guaidó, skjerpt sanksjonane mot Venezuela.

Representantar for dei to sidene er for tida i Oslo for samtalar om ei mogleg løysing.

Den økonomiske krisa, som mellom anna har ført til stor mangel på mat og medisinar, har drive minst tre millionar venezuelanarar på flukt dei siste åra.

(©NPK)