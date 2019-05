Eit lite stykke Noreg i heite Mali

utenriks

Messa i den norskdrivne Camp Bifrost er fylt til randa denne kvelden. Leiren har fått besøk av statsminister og forsvarsminister, og mange vil høyre kva dei prominente gjestane har å seie.

Ved eitt av borda sit veterinæren Sol (35) frå Oslo, påtroppande camp commander Malene (30) frå Malvik i Trøndelag, og nestsjef i vakt og sikkerheit, Marte (29) frå Bergen.

Dei er alle samde om at det er eit bra oppdrag å vere på, trass i den intense varmen.

– Heita kan vere eit problem, men ein venner seg til det og tilpassar seg, fortel dei til NTB. Det er viktig å kvile mykje når ein ikkje har vakt, og å trene forsiktig, fortel dei. Det går med fleire liter drikkevatn per person kvar dag. Gjerne rett frå frysar og inn under uniformsryggen.

Tvidelt oppdrag

Det norske bidraget til MINUSMA er todelt. Det eine er transportbidraget, som Noreg har dette halvåret og som blir utgjort av eit Hercules-fly og eit 60-tal personar. Dette bidraget går på rotasjon kvart halvår mellom fleire land.

I tillegg driv Noreg leiren Camp Bifrost. Denne leiren blir driven av norsk personell på permanent basis, uavhengig av kva land transportbidraget kjem frå.

God stemning og streng hygiene

Kveldsmørkeret har lagt seg tungt over leiren, som ligg utanfor Malis hovudstad Bamako. Nesten like tung er den sure røyken frå alle søppelbåla som lokalbefolkninga brenn langs vegar og jordar mellom byen og leiren.

Men inne i leiren er stemninga god. Her jobbar eit 20-tal fagfolk med vakthald og med å halde leiren i gang. Ein av dei er veterinæren Sol, som har ansvar for mellom anna matsikkerheit og hygiene. For å hindre sjukdom og at skadedyr kjem inn, er det svært strenge hygienetiltak i leiren. Ho har òg ansvaret for den norske tenestehunden som er her.

– Han taklar varmen bra, seier ho og legg til at hunden har eige spesialbur med aircondition.

Fasilitetane i leiren er god, ikkje berre for hunden men også for soldatane. Maten i messa er visstnok Afrikas beste, ifølgje nokon. Og alle har kvart sitt vesle krypinn i telta der dei søv, der dei kan trekke ned glidelåsen og få litt privatliv. Godt og nødvendig, seier påtroppande camp commander Malene. Jobben hennar er å sørge for drifta av leiren, at alle har mat og vatn og telt. Her er òg aircondition og god tilgang på internett.

Farleg oppdrag

For det er ingen tvil om at standarden i den norske leiren er noko heilt anna enn for mange av dei andre FN-soldatane som kjem frå til dømes Burkina Faso, Bangladesh eller Tsjad. Det er blant desse at tapstala er størst.

– Det blir snakka mykje om at MINUSMA er FNs farlegaste noverande oppdrag, seier Malene. Men ho understrekar at det ikkje gjeld for den norske styrken. Mali er eit stort land, og det er i nord at tryggingssituasjonen er mest alvorleg.

– Dei norske soldatane er godt trena og godt utstyrt, og alle er her frivillig, i motsetning til FN-styrkane som held til lenger nord i landet, påpeikar Sol.

Nestsjef for vakt og sikkerheit, Marte, seier likevel at tryggingsrisikoen er noko ho tenker på. Jobben hennar er å sørge for sikkerheita til Hercules-flyet og mannskapet som fraktar varer og personell til Nord-Mali.

– Det må vi jo gjere. Det er eit farleg oppdrag, men ikkje for oss. Vi er godt trena og godt førebudd.

