Kondom, vin og piano blant amerikanske varer som blir dyrare i Kina

Auken markerer slutten på ei veke prega av eit oppheita ordskifte mellom USA og Kina.

Kinesiske styresmakter har truga med å stoppe eksporten av viktige innsatsvarer for amerikansk tech-industri som svar på problema som tårnar seg opp for elektronikkgiganten Huawei.

Tollstriden mellom dei to store tok seg opp tidlegare i mai då forhandlingar i Washington enda utan avklaring. USA hevda at Kina gjekk tilbake på tidlegare forpliktingar og la forhandlingsløpet på is.

Dei to landa har varsla og sett i verk tollsatsar som svekkjer samhandelen med påslag på 360 milliardar dollar.

Etter nokre rundar med tiltak og mottiltak synest den kinesiske industriproduksjonen å få det noko vanskelegare. Offisielle tal frå fredag viser at den samla produksjonen krympa meir enn venta i mai.

Men Kina slår tilbake laurdag med tollsatsar som aukar mellom 5 og 25 prosent på 5.140 amerikanske varegrupper.

Blant desse er kosmetikk, kjøkkenmaskiner i vid forstand, eit breitt utval sportsutstyr, piano og strengeinstrument, alkohol som vin, gin, tequila og eit utval av andre produkt som kondom, diamantar, industrirobotar, bildekk, stoff, artiklar av tre og leikar.

