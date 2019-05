OECD: G20-semje rundt skatt på nettgigantar rykker nærare

utenriks

129 land har skrive under på eit vegkart som skal føre til at nettgigantar skal kunne skattleggast meir rettferdig, opplyste Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) fredag.

– Det er gjort viktig framgang, men det står framleis att veldig mykje. Målet er at vi innan utgangen av 2020 har fått på plass ei einskapleg, langsiktig løysing på skatteutfordringar som har oppstått som følgje av digitalisering av økonomien, seier OECDs generalsekretær José Ángel Gurría.

– Den breie semja som er inngått i dag rundt det tekniske vegkartet må følgjast opp med solid politisk støtte og sikre ei løysing som held oppe, styrker og betrar det internasjonale skattesystemet. Helsa til alle økonomiane våre er avhengig av det, seier Gurría.

Ifølgje den japanske næringslivsavisa Nikkei er planen å etablere ei ny skatteløysing som baserer seg på omfanget av verksemda eit selskap har i eit land, og ikkje på kor selskapet har hovudkontoret sitt.

Finansministrane frå G20-landa er venta å skrive under på vegkartet når dei møtest i Fukuoka i Japan 8. og 9. juni. Møtet finn stad før G20s hovudmøte i Osaka i Japan 28. og 29. juni, der mellom anna USAs president Donald Trump og den kinesiske presidenten Xi Jinping skal delta.

OECD anslår at opptil 240 milliardar dollar i skatteinntekter gjekk tapt berre i 2015, som følgje av at nettgigantar slepp unna skatt. Dagens tal blir antatt å vere langt høgare.

