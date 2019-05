Reiseoperatør varslar søksmål mot elvecruisereiarlaget etter Budapest-forlis

utenriks

Så snart årsaka til ulykka der sju personar er omkomne og 21 sakna, er slått fast, vil operatøren Very Good Tour saksøke reiarlaget som er eigd av norske Torstein Hagen, skriv Korea Times.

Ein talsperson for Very Good Tour seier at enten dei sjølve eller forsikringsselskapet deira vil setje i verk juridiske tiltak mot både cruiseoperatøren, eigaren og kapteinen.

Ungarske styresmakter har opplyst at hendinga blir etterforska som ei kriminell handling.

Kapteinen på Viking Sigyn, som er arrestert av ungarsk politi og sett i varetekt, seier via advokaten sin at han ikkje har brote nokon reglar eller gjort noko kriminelt. Advokaten til kapteinen reagerer sterkt på at klienten hans blir behandla som ein mistenkt, ifølgje Aftenposten.

Tidlegare er det komme fram at turistbåten med 35 personar om bord, svinga inn føre den mykje større cruisebåten og vart køyrd i senk. Selskapet som arrangerte båtturen, har derimot opplyst at båten låg for anker då han vart treft av cruiseskipet.

Det har ikkje lykkast NTB å komme i kontakt med reiarlaget Viking River Cruises.

