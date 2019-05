Russland meiner Tyrkia har ansvar for å stanse krigshandlingar i Idlib

utenriks

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov kom med fråsegna fredag då han vart spurd om Russlands syn på eit forslag frå Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan om å få på plass våpenkvile i Idlib.

Dermed signaliserer Russland at landet vil halde fram med å støtte offensiven til det syriske regimet i provinsen, trass i protestar frå Tyrkia, melder Reuters.

Det var torsdag kveld at Erdogan i ein telefonsamtale med Putin sa han ønsker våpenkvile i Idlib for å hindre at fleire sivile blir drepne. Erdogan var òg opptatt av å understreke at våpenkvile kan hindre flyktningstraumen inn i Tyrkia. Idlib-provinsen ligg nordvest i Syria og grensar mot Tyrkia.

– Det er nødvendig med ei politisk løysing i Syria, sa Erdogan til Putin.

Eskalering

Erdogan har fleire gonger klaga til Russland over den russisk-støtta offensiven leidd av det syriske regimet mot opprørarane nordvest i Syria. Offensiven som no går føre seg er den største eskaleringa i krigshandlingane mellom president Bashar al-Assad og syriske opprørarar sidan i fjor sommar.

Kremls bodskap fredag var at Russland ikkje lèt seg påverke av Erdogans oppfordring til våpenkvile. Det er opprørarane sjølve som må innføre våpenkvile først, meiner Moskva.

– Vi har verkeleg behov for våpenkvile i Idlib. Det som må blir gjort for å oppnå det, er at terroristane sluttar å skyte mot sivile mål og mot visse mål der soldatane våre er utstasjonerte, sa Peskov.

Ulikt syn

Russland har klaga over rakett- og droneangrep mot Hmeimim-flybasen, der russiske styrkar er utplasserte.

– Dette er ansvaret til den tyrkiske parten, sa han.

Tyrkia og Russland står på kvar si side i Syria. Tyrkia er motstandar av regimet som blir støtta av Russland.

I september inngjekk Moskva og Ankara ein avtale om å etablere ei demilitarisert sone i Idlib som skulle vere fri for alle tunge våpen og opprørskrigarar. Men Russland, som prøver å hjelpe Assad til å gjenvinne kontrollen over Idlib, har i ettertid klaga over opptrapping i kamphandlingar i provinsen, og viser til at Hayat Tahrir al-Sham, ein avleggar av den tidlegare al-Qaida-tilknytt Nusrafronten, kontrollerer store delar av Idlib.

Tyrkia har ikkje gjort nok for å oppfylle delen sin av avtalen, meiner Moskva.

Opptrapping sidan april

288 sivile har vorte drepne av regimestyrkar og russiske angrep under opptrappinga av kamphandlingane nordvest i Syria sidan 30. april, ifølgje den britiskbaserte eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

I tillegg har 22 sivile vorte drepne i rakettangrep utført av jihadistar, ifølgje SOHRs oversikt.

Blant stridande er tala høgare: 369 jihadistar og opprørarar alliert med dei er drepne i denne perioden, medan tapstalet i regimet er 269 krigarar, ifølgje SOHR.

FN anslår at 270.000 menneske har vorte drivne på flukt i Idlib sidan slutten av april.

