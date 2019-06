Den nye regjeringa i Finland satsar meir på andrespråket

utenriks

Den nye regjeringa skal leiast av sosialdemokraten Antti Rinne. Dei næraste dagane skal han peike ut 19 nye ministrar.

Regjeringsplattforma, som vart offentleggjort i Helsingfors måndag, inneheld mellom anna ei større satsing på infrastruktur og utdanning.

Dessutan får andrespråket ei sterkare stilling ved at det på vidaregåande skule blir obligatorisk å avleggje ein eksamen i svensk for finskspråklege og finsk for svenskspråklege.

Det nasjonalistiske og EU-skeptiske partiet Sannfinnene er ikkje med i den nye regjeringa, heller ikkje det liberalkonservative Samlingspartiet. Det er derimot Centerpartiet, Dei grøne, Vänsterforbundet og Svenska folkpartiet, og dessutan Det sosialdemokratiske partiet.

Regjeringspartia vann til saman 117 av dei 200 plassane i nasjonalforsamlinga i valet 14. april. Regjeringsforhandlingane har vart i knapt fire veker.

Sannfinnene fekk 17,5 prosent oppslutning, berre 0,2 prosent lågare enn sosialdemokratane. Det liberalkonservative partiet Samlingspartiet fekk 17 prosent av stemmene.

