Elleve franskmenn dømde til døden i Irak

utenriks

Bilel Kabaoui (32) og Mourad Delhomme (41) fekk dødsdommane måndag. Dei har 30 dagar på seg til å vurdere om dei vil anke.

Dermed har alle dei elleve franskmennene som så langt er overførte frå Syria til Irak, fått den strengaste straffa til det irakiske lovverket. I tillegg til desse er òg ein tunisiar dømd til døden.

USA-støtta opprørarar i Syria overførte dei IS-mistenkte mennene til Syria tidlegare i år. Rundt 450 franske IS-mistenkte blir antatt å vere internerte i Irak.

Over 500 utanlandske menn og kvinner er dømde i Irak for å ha tilhøyrt den ytterleggåande islamistgruppa IS sidan starten av 2018. Mange er dømde til livsvarig fengsel, andre har fått dødsdommar, men ingen utlendingar er så langt avretta.

Styresmaktene i Irak tilbaud seg i april å stille hundrevis av utanlandske jihadistar for retten. Som motyting skal Irak få fleire hundre millionar dollar i økonomisk bistand.

Ordninga løyser eit juridisk dilemma for vestlege land som ikkje ønsker å få tilbake eigne statsborgarar som har kjempa for IS. Men dei irakiske domstolane har vorte skarpt kritisert av menneskerettsorganisasjonar.

Ei rekke torturmetodar blir brukt for å presse fram tilståingar i avhøyra i Irak, ifølgje Human Rights Watch.

