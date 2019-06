Mange demonstrantar skal vere drepne og såra i Khartoum

utenriks

Det opplyser organisasjonen som representerer demonstrantane i forhandlingane med militærjuntaen.

TV-bilde viser korleis soldatar bankar opp demonstrantar med køller og set fyr på telt, og det kan høyrast skotsalver. Det stig òg røyk opp frå området der demonstrantar i vekevis har halde ein sit-ned-aksjon med krav om demokrati og reformer.

– Såra menneske ligg på bakken i mottaksområdet, fordi det ikkje er nok senger, seier Azza al-Kamel, som er lege ved eit sjukehus i nærleiken av området der demonstrantane har skjedd.

Tryggingsstyrkar har no tatt kontrollen over så å seie heile leiren der demonstrantane har opphalde seg. Området har vore grobotnen for protestrørsla som i april lykkast med å styrte president Omar al-Bashir etter 30 år ved makta.

Ein talsmann for militærjuntaen nektar for at tryggingsstyrkane brukte makt måndag.

– Vi splitta ikkje opp sit-ned-aksjonen med makt. Telta er der, og ungdommane rører seg fritt, seier talsmann Shamseddine Kabbashi til Sky News Arabia.

