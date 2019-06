Russland kan krevje informasjon om Tinder-brukarar

utenriks

Den populære appen står på ei ny russisk liste over nettbaserte tenester som blir pålagde å dele brukardata dersom russiske styresmakter, inkludert tryggingstenesta FSB, ber om det.

Russland har dei siste åra vedtatt ei rekke lover som skjerpar kontrollen til styresmaktene over aktivitetar på nett. Internettselskap som opererer i landet, må lagre informasjon om brukarar i seks månader, og dessutan vere klar til å overlevere opplysningane til styresmaktene.

Russlands kommunikasjonstilsyn sa måndag at Tinder har delt informasjon med dei om selskapet, og at det no står på ei liste over appar og nettstader som blir forventa å samarbeide med FSB.

Russiske styresmakter la i fjor ned forbod mot meldingsappen Telegram etter at selskapet nekta å dele brukarinformasjon i tråd med russisk lov. Også LinkedIn har vorte blokkert i Russland av same grunn.

Tinder har førebels ikkje kommentert saka.

