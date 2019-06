Russland nektar for støtte til separatistar i Aust-Ukraina

utenriks

Saka mot Russland bør derfor leggjast vekk, meiner russarane.

– Ukraina har ikkje vore i stand til å legge fram vesentlege nye bevis som vil krevje at retten endrar oppfatning, sa den russiske representanten i retten måndag.

Ukraina skuldar russarane for å finansiere og væpne dei prorussiske separatistane, som dei siste åra har kjempa mot den ukrainske regjeringshæren aust i landet.

Kampane braut ut etter at den russiskvennlege presidenten Viktor Janukovitsj vart pressa til å gå av i samband med massedemonstrasjonar i Kiev for fem år sidan. Ifølgje FN-anslag er rundt 13.000 menneske sidan drepne i kamphandlingar.

Russland har representert opprørarane i internasjonale forhandlingar om krisa, men landet nektar for å ha bidratt med soldatar eller våpen.

Ukraina har heller ikkje lagt fram bevis for at Russland produserte rakettsystemet som vart brukt då eit passasjerfly frå Malaysia Airlines vart skote ned over Ukraina i 2014, hevda den russiske representanten i retten måndag.

I fjor erklærte både Nederland og Australia at dei heldt Russland ansvarleg for å ha levert luftvernraketten prorussiske opprørarar brukte då passasjerflyet vart skote ned. Alle dei 298 om bord – blant dei 196 nederlendarar og 38 australiarar – vart drepne.

USA, Storbritannia og andre allierte har støtta Nederland og Australia etter at dei erklærte at dei held russarane ansvarleg.

(©NPK)