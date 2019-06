To norsk-somaliske søstrer frå Bærum er funne i live i Syria

utenriks

Då dei to drog til Syria var dei høvesvis 16 og 19 år gamle. No er dei 22 og 25. Aftenposten fann dei i den overfylte flyktningleiren al-Hol i Syria.

Søstrene har begge vorte mødrer i Syria. 25-åringen har fått to barn, som er to og fire år gamle, medan den 22 år gamle søstera har eit fire og eit halvt år gammalt barn.

Kvinnene vil at barna deira, som er norske statsborgarar, skal få komme til Noreg, men dei set som krav at også dei som mødrer, skal få vere med.

Passa på foreldrelause barn

Saman med ei tredje kvinne har dei to søstrene passa på dei fem foreldrelause barna som måndag vart henta ut av leiren i Syria og overleverte til ein delegasjon frå Utanriksdepartementet. Dei fem barna landar i Noreg måndag kveld.

Søstrene vil ikkje kommentere kva dei no meiner om ekstremistgruppa IS. Dei to kvinnene frå Bærum er blant personane som Politiets tryggingsteneste (PST) har etterlyst internasjonalt sidan 2017.

Martin Bernsen i PST seier til Aftenposten at dei ikkje vil kommentere opplysningar om enkeltpersonar.

Tilbake til Noreg?

Under pressekonferansen måndag om dei fem barna som no er henta ut av Syria, vart statsminister Erna Solberg (H) og utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) også spurde om sjansane for ein eventuell heimkomst for dei to søstrene og barna deira.

– Vi kjem ikkje til å gå i detalj om det. Det er eventuelt påtalemakta som avgjer det, og det er viktig for eventuelt seinare arbeid at vi ikkje kommenterer det no, sa Eriksen Søreide.

– Det er påtalemakta som avgjer i kvar sak, men denne regjeringa har gjort det forbode å slutte seg til organisasjonar som ISIL. Det er forbode etter norsk lov, sa Solberg.

Boka «To søstre»

Under intervjuet med Aftenposten fortel den yngste av søstrene at dei to er særs godt kjent med merksemda dei har fått etter den omfattande presseomtalen i Noreg – og ikkje minst etter at Åsne Seierstads bok «To søstre» kom ut.

Faren til dei to kvinnene dreiv òg ein svært offentleg kampanje for å få barna sine tilbake til Noreg.

Seierstad seier til NRK at ho meiner det einaste riktige er å hente både kvinner og barn som har vore tilknytt Noreg heim. Ho har aldri møtt kvinnene ho skreiv bok om. No håper ho å få høyre deira versjon.

– Det er ei historie verda framleis ikkje kjenner i heilskapen sin, seier ho til NRK.