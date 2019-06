Apple fjernar iTunes

utenriks

I staden for å ha alt i éin app kjem selskapet til å dele iTunes opp i desse nye appane: Apple Music, Apple Podcast og Apple TV.

Det kom fram på den årlege lanseringskonferansen selskapet heldt i San Jose i California i USA måndag.

Sidan lanseringa av iTunes i 2001, same år som musikkspelaren iPod kom, har folk gått over til å strøyme musikk og filmar, i staden for å kjøpe. Å dele iTunes i tre ulike appar kjem òg samtidig som Apple førebur seg til lanseringa av TV+ seinare i år.

På lanseringskonferansen måndag kom det òg fram at selskapet kjem med eit nytt operativsystem for iPhone, iPad og Mac. Det har fått namnet Catalina og vil bli tilgjengeleg til hausten. I same oppdatering kjem òg dei tre nye iTunes-appane.

Apple har tapt enorme summar på ein nedgang i iPhone-sal, særleg i Kina. At amerikanske styresmakter skal granske om Apple, og dessutan andre IT-gigantar, for misbruk av marknadsmakt, kan òg by på utfordringar for selskapet.

