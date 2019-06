Fire danske parti ligg under sperregrensa dagen før valet

utenriks

Det er den siste målinga frå Voxmeter, utført for Ritzau, som viser at både Kristendemokratene, Nye Borgerlige, partiet Klaus Riskær Pedersen og Stram Kurs alle ligg an til å få under dei 2 prosentane som er kravet for å bli ein del av den danske nasjonalforsamlinga. Ingen av dei fire partia er i dag representerte i Folketinget.

Men målinga er statistisk usikker, og Ritzau Index, som er eit vekta gjennomsnitt av ei rekke meiningsmålingar, viser at både Nye Borgerlige og Stram Kurs ligg an til å klare det. Der får dei høvesvis 2,4 og 2,1 prosent av stemmene.

Begge er nye parti som er svært kritiske til islam og som ønsker endå fleire innstrammingar i flyktningpolitikken.

Politisk redaktør ved Avisen Danmark Thomas Funding seier han ikkje blir forundra viss minst eitt av dei to partia likevel kjem inn sidan det kan finnast mørketal.

– Vi har tidlegare sett at i forhold til Dansk Folkeparti at folk ikkje vil seie at dei stemte på partiet. Det trur eg òg kan vere tilfelle for Stram Kurs og Nye Borgerlige, seier Funding.

I den siste målinga frå Voxmeter får Nye Borgerlige 1,8 prosent, Kristendemokratene 1,6 prosent, Stram Kurs 1,3 prosent og partiet Klaus Riskær Pedersen 0,4 prosent.

Målinga viser òg at raud blokk ligg an til å få 108 av dei i alt 175 plassane, noko som i så fall vil vere det beste valet til blokka sidan 1971.

