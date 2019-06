Kongressen godkjenner milliardpakke for krisehandtering

utenriks

Representanthuset stemte måndag for forslaget, som no berre manglar signaturen til president Donald Trump. Forslaget har allereie vore gjennom Senatet.

– Huset har akkurat godkjent 19,1 milliardar dollar til krisehandtering. Bønder, Puerto Rico og alle vil vere veldig glade, skriv Trump på Twitter.

Pakken vil finansiere utvikling av infrastruktur og handtering av naturkatastrofar i område som Puerto Rico, California, Florida og Nord- og Sør-Carolina. Amerikanske bønder som har vorte ramma av naturkatastrofane, får òg 3 milliardar dollar.

Saka har splitta dei politiske frontane i USA i lang tid. Trump har tidlegare uttalt at Puerto Rico blir det tildelt han meiner er for mykje pengar, medan republikanarar på si side har fått kritikk for å ikkje prioritere øygruppa høgt nok.

– Mange menneske måtte vente for lenge. Eg trur ikkje vi viste oss frå den beste sida vår, seier republikanaren Richard Shelby.

Men forhandlingar i Kongressen har ført fram, sjølv om milliardpakken ikkje inkluderer 4,5 milliardar dollar som Trump har bede om til å finansiere grensemuren til Mexico.

– Eg er fornøgd med at vi endeleg har slutta med politiske stunt som har gjort det vanskeleg å levere sårt trengd nødhjelp til amerikanarar som er ramma, seier Nita Lowey, demokraten som leiar utviklingskomiteen i Huset.

(©NPK)